بعد إنكار رغبته في ظهور توقيعه.. طبع اسم ترامب على المعونات المرسلة للأمريكيين

ذكرت صحيفة "تايم" البريطانية، أن وزارة الخزانة الأمريكية أمرت بطبع اسم الرئيس دونالد ترامب على الشيكات التي من المقرر إرسالها لعشرات الملايين من الأمريكيين كمعونات، في إطار جهود المساعدة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الصحيفة أنه عادة ما يظهر توقيع الموظف المدني الخاص بالصرف على الشيكات العادية أو مدفوعات التحفيز الاقتصادي.





وأشارت إلى أن ترامب خلال مؤتمره الصحفي الذي عُقد في 3 إبريل، نفى رغبته في ظهور اسمه على الشيكات، لكنه وصف خطة إرسال أكثر من 292 مليون دولار لقطاع كبير من الأمريكيين بأنها "مبادرة من إدارة ترامب".





فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قرار وزارة الخزانة بطبع اسم ترامب سيؤخر تسليم تلك الشيكات لعدة أيام،





إلا أن متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن طبع توقيع الرئيس على الشيكات التي سيتم إرسالها بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد، لن يؤخر تسليمها.





وأوضحت المتحدثة أن دائرة الإيرادات الداخلية تخطط لتسليم المجموعة الأولى من الشيكات عن طريق البريد الأسبوع المقبل، حيث من المقرر إرسال حوالي خمسة ملايين شيك أسبوعيًا، لذلك قد يستغرق الأمر شهورًا حتى يكتمل.