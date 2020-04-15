فاروق المقرحى: عملية الاميرية استمرت ٤ ساعات خوفا على سكان العمارة..فيديو

قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشهيد محمد الحوفى قدمه حياته فداءًا للوطن ولكى يعيش المصريين فى أمن وامان، لافتًا إلى أن الاجهاض المبكر لتصرفات العصابة الإرهابية التى اعتادت على اختيار المناسبات الدينية والأعياد لتفيذ عملياتهم الإرهابية.









وأضاف اللواء فاروق المقرحى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى"، أن حادث الأميرية ضربة استباقية لاستهداف تلك الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن العمليات الإرهابية التى يقومون بها لكى يثبتوا وجودهم فقط، بعدما دككت وزارة الداخلية والقوات المسلحة أماكنهم التى يتسترون فيها فى سيناء.





وأكد ان عملية الاميرية تمت عصر أمس واستمرت لمدة 4 ساعات متواصلة، مشيرًا إلى أن جهاز الامن الوطنى والقوات المعاونة أحكمت السيطرة على المنطقة وكان يمكن انهاء العملية فى 10 دقائق فقط من خلال استخدام الاسلحة الثقيلة.





وكشف سبب استمرار العملية لمدة أربعة ساعات، لافتًا إلى أن وجود سكان فى العمارة السكنية التى كان يختبئ بها الإرهابيين جعل جهاز الامن الوطنى ورجال الشرطة يتمهلون ويتعاملون بحذر للحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء.





وأوضح أن القوات نصحت المواطنين الابتعاد عن النوافذ والاختباء وراء أى ساتر، وذلك حرصًا من وزارة الداخلية ألا يكون هناك خسائر بين المواطنين الأبرياء، ضيفًا أن مكبرات الصوت كانت تنادى على المواطنين للاختباء والابتعاد عن النوافذ حفاظًا على أرواحهم.