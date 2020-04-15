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مرأة

أعراض جديدة لفيروس كورونا على الأطفال والمراهقين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
فيروس كورونا من الفيروسات التاجية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 من ظهوره وهي الكحة الجافة وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق.


ويجب عليكي الانتباه لصحة نفسك وأطفالك للوقاية من فيروس كورونا المستجد عن طريق التطهير والتعقيم المستمر وتناول الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي. 

ووفقا لموقع مايو كلينك، يجب عليك التماس الرعاية الطبية إذا كان الشخص يعاني من حمى أو أي من العلامات والأعراض على طفلك للحماية من الإصابة بفيروس كورونا: 

-صعوبة في التنفُّس

- ألم الصدر

- صداع شديد

- ارتباك أو تهيُّج

- ألم البطن

- القيء المتكرِّر

- جفاف الفم، ونقص البول أو بول داكن، أو رفض شرب السوائل، والتي قد تشير إلى الجفاف

- الطفح الجلدي

- صعوبة في بلع السوائل

- ألم مع التبوُّل أو ألم في الظهر
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