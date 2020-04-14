عشان متتكسفيش في الصيف.. 6 نصائح صحية للتخلص من البطن

مع قدوم فصل الصيف وزيادة الوزن يجب عليك التخلص من البطن حتى تتمكني من ارتداء الملابس براحة تامة وبدون أي خجل من منظر البطن، ولتتمتعي بجسم رشيق.
وفي هذا السياق قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، نصائح صحية للتخلص من البطن:
- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر.
- تجنب المعجنات والحلويات لانهم سبب اساسي في زيادة محيط الخصر.
- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت.
- المشي السريع 5 أيام في الأسبوع مع ممارسة تمارين المعدة
- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا.
- اعتمدوا على المشروبات التالية باعتدال للمساهمة في التخلص من مشكلة البطن : زنجبيل، كمون مع ليمون، الشاي الاخضر، عصير الرمان.
- اجعل وجبة العشاء خفيفة صحية خالية من الخبز والدسم.
وفي هذا السياق قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، نصائح صحية للتخلص من البطن:
- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر.
- تجنب المعجنات والحلويات لانهم سبب اساسي في زيادة محيط الخصر.
- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت.
- المشي السريع 5 أيام في الأسبوع مع ممارسة تمارين المعدة
- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا.
- اعتمدوا على المشروبات التالية باعتدال للمساهمة في التخلص من مشكلة البطن : زنجبيل، كمون مع ليمون، الشاي الاخضر، عصير الرمان.
- اجعل وجبة العشاء خفيفة صحية خالية من الخبز والدسم.