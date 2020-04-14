AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عشان متتكسفيش في الصيف.. 6 نصائح صحية للتخلص من البطن

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:46 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
مع قدوم فصل الصيف وزيادة الوزن يجب عليك التخلص من البطن حتى تتمكني من ارتداء الملابس براحة تامة وبدون أي خجل من منظر البطن، ولتتمتعي بجسم رشيق.


وفي هذا السياق قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، نصائح صحية للتخلص من البطن:

- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر.

- تجنب المعجنات والحلويات لانهم سبب اساسي في زيادة محيط الخصر.

- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت.

- المشي السريع 5 أيام في الأسبوع مع ممارسة تمارين المعدة
- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا.

- اعتمدوا على المشروبات التالية باعتدال للمساهمة في التخلص من مشكلة البطن : زنجبيل، كمون مع ليمون، الشاي الاخضر، عصير الرمان.

- اجعل وجبة العشاء خفيفة صحية خالية من الخبز والدسم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 نصائح صحية للتخلص من تكيس المبايض نهائيا

احذر سمنة أطفالك .. 10 نصائح صحية للتغلب عليها

توقف عن تناولها فورًا.. أطعمة تزيد من الالتهابات المزمنة

لا تفوتك معرفتها.. 7 نصائح فعالة للتخلص من الحموضة

كل ما يمكن معرفته عن كيفية إزالة الكرش بعد الولادة

بدون أدوية.. 8 عادات فعالة للتخلص من غثيان الحمل

ترشيحاتنا

نشرة الفن .. انتحار ممثل شاب بسبب فيروس كورونا.. و فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. شاب سعيد الحظ يربح ملايين الدولارات

بسبب الزحام الشديد.. قرارات جديدة للحكومة خلال ساعات لمكافحة كورونا

شاهد.. مقطع غريب لـ سيارة طائرة في الهواء تعبر الميدان وتنتهي في المقبرة

نائب رئيس الفيفا: لا عودة للنشاط الكروي للمنتخبات قبل 2021

قرار لمواجهة كورونا.. الأردن يمنع الصلاة في المساجد خلال رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ أول مكالمة بين مدينتين.. وكيف نجح مخترع الهاتف في تحويل فشله الدراسى لنجاحات

على طريقة الهنود.. 9 نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعي لمواجهة كورونا

بمكياج جذاب .. منة فضالي تفاجئ متابعيها بفستان زفاف .. شاهد