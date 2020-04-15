عبدالتواب ينعي شهيد الداخلية: ندعم الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب

نعى المستشار حمدي معوض عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء القيام بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية.









وأضاف عبد التواب: أنّ الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنّ تلك الأعمال لن تنال من أمن مصرنا الحبيبة ولن تزيد المصريين إلا تماسكًا وترابطًا.









وتابع عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر: « تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثني مؤسسات الدولة وأجهزتها عن أداء واجبها، كما أنها لن ترهب الشعب المصري»، مؤكدا أن الإرهاب لن يستطيع هزيمة مصر وأن المصريين جميعًا يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.









أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية التابع للخلية الإرهابية التى تم القضاء عليها، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.





وأفادت الداخلية، بأنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسحيين حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.





وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.