AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عبدالتواب ينعي شهيد الداخلية: ندعم الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:59 ص
المستشار حمدي معوض
المستشار حمدي معوض عبدالتواب
Advertisements
عمرو خليفة
نعى المستشار حمدي معوض عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء القيام بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية.


وأضاف عبد التواب: أنّ الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنّ تلك الأعمال لن تنال من أمن مصرنا الحبيبة ولن تزيد المصريين إلا تماسكًا وترابطًا.


وتابع عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر: « تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثني مؤسسات الدولة وأجهزتها عن أداء واجبها، كما أنها لن ترهب الشعب المصري»، مؤكدا أن الإرهاب لن يستطيع هزيمة مصر وأن المصريين جميعًا يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.


أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية التابع للخلية الإرهابية التى تم القضاء عليها، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

وأفادت الداخلية، بأنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسحيين حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف ينعى شهيد الشرطة في حادث الأميرية ويدعو لضرب الإرهابيين بيد من حديد

الداخلية : مقتل 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

مصدر أمني يكشف كواليس مداهمة الشرطة للوكر الإرهابي بالأميرية

إحباط مخطط إرهابي ضد الأقباط.. الداخلية: العثور على مخزن أسلحة ومتفجرات بالمطرية

نادي مجلس الدولة ينعى شهيد حادث الأميرية المقدم محمد الحوفي

نادي الزمالك ينعي الشهيد محمد الحوفي

ترشيحاتنا

رغم كارثة كورونا.. أسواق ووهان الصينية تعود لبيع الحيوانات.. فيديو

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الرابع للمحافظين عبر الفيديو كونفرانس

في ذكرى ميلاد عذراء السينما.. محاولة قتل أمينة رزق وتهديدات بالتبرؤ منها

اعرف الحقيقة.. 5 معلومات خاطئة عن فيروس كورونا

الإفطار في رمضان بسبب كورونا.. اعرف القول الفصل

بـ 7 تصريحات.. وزير التموين يسيطر على السوشيال ميديا ويقتل الشائعات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إصابتها بالسرطان ومشاكل في الرئة.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا

مع خاصية الدخول بدون مفتاح.. سعر ومميزات تويوتا راش في السعودية

خليك في البيت.. بخدمة جديدة مرسيدس توفر مشوار الصيانة على عملائها