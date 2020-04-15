نسب الإشغال ٣٪؜ .. وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات التعقيم والتطهير بأحد فنادق القاهرة

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالقاهرة، وذلك استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وقام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ، حيث استمع الوزير من الطبيب المقيم في الفندق، إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذي أكد ايضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وإن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة مرتين يوميًا.





و اشار مدير الفندق إلى ان نسبة الاشغال بالفندق حوالي ٣٪؜، ويعمل بالفندق ١٢٪؜ من عدد العاملين الذين يعملون بطريقة تبادلية وذلك تطبيقا لطرق الوقاية والحماية، مؤكدا على إن الفندق يحتفظ بجميع العاملين به و تقوم ادارة الفندق بدفع جميع مستحقاتهم المالية بانتظام، وأنهم يعملون بطريقة تبادلية، كما يقوم الطيب المقيم بعقد دورات تدريبية للعاملين.





واوضح وزير السياحة والآثار، ان الوزارة تعكف الآن على عمل دليل استرشادي لاستقبال الضيوف في الفنادق والزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية والتي سيتم تطبيق بنودها فيما بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد ، بحيث يتم اتباع هذه الارشادات في أسلوب ونظام وضع الشازلونجات والكراسي وموائد الطعام على حمامات السباحة والمطاعم والكافيتريات بحيث يتم وضعفها بطريقة معينة على مسافات متباعدة وفقا لإرشادات وطرق الحماية والوقاية وكذلك أعداد مرتادي المطاعم والكافيتريات ونظام وقوف الزائرين في طوابير بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية وعدد الزائرين داخل صالات العرض.