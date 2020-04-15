من باس على رجلي لـ غرامة الفيفا.. قصة أزمة حمدي النقاز مع الزمالك كاملة

فى الثاني من شهر ديسمبر الماضي تلقى مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ضربة قوية بعدما أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم التونسي حمدي النقاز عن فسخ تعاقده والرحيل عن صفوف البيت الأبيض من جانب طرف واحد وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته منذ ما يقرب من أربعة أشهر.





النقاز لم يستسلم ولجأ إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" من أجل الحصول على حقوقه فيما توعد الزمالك اللاعب بملاحقته عبر ردهات المحاكم الدولية وتقدم بشكوى ضد اللاعب التونسي بداعى فسخ تعاقده من طرف واحد.





الحكم الصادر لصالح النقاز وضع القلعة البيضاء فى مأزق وشكل أزمة كبيرة نظرا للعقوبات المترتبة على عدم تنفيذه فى حال إنتهاء السبل القانونية ومواجهة الفشل فى النواحى القانونية أمام المحكمة الرياضية الدولية.





صدى البلد يسلط الضوء على تفاصيل أزمة حمدي النقاز مع النادي الزمالك منذ البداية إلى النهاية.





رحيل مفاجئ للنقاز

رحل النقاز عن فريق الزمالك بشكل مفاجئ نهاية عام 2019 بعدما افتعل اللاعب أزمة من أجل الحصول على مستحقاته وهدد بالرحيل عن القلعة البيضاء بسبب مستحقاته المتأخرة قبل أن يتم صرف جزء منها واحتواء أمره مؤقتًا.





وشارك النقاز في هزيمة ثقيلة لفريقه أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت في الكونغو لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





بعدها أعلن اللاعب التونسي عن فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء من طرف واحد واللجوء إلى مقاضاة البيت الأبيض فى ردهات الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" من أجل الحصول على حقوقه المالية ومستحقاته المتأخرة.





صفحة الزمالك انتهت

قال التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، إن صفحة الفارس الأبيض انتهت تماما بالنسبة له، بعد ما فسخ عقده من طرف واحد لعدم الحصول على مستحقاته وقال إنه لم يكن يرغب فى الرحيل عن ميت عقبة ولكن بسبب تعامل الإدارة وعدم حصوله على راتبه قرر الرحيل مطالبا جماهير الزمالك أن تعي الموقف جيدا لاسيما أنه لاعب محترف.





وأوضح حمدي النقاز أنه يسعى للانتقال إلى ناد كبير خلال الفترة المقبلة واستكمال مشواره الكروي لافتا إلى أنه ليس لديه وكيل لاعبين وإنما محامي يتولى إدارة أموره موضحًا أن هناك تنسيق دائم بينهما في العمل.





محامى النقاز يعلن عن حكم الفيفا

أعلن أنيس بن ميم محامى حمدى النقاز عن حصول موكله على حكم صادر ضد القلعة البيضاء نهائي من الفيفا، أقول لمسئولي الزمالك، راجعوا إيميل النادي".





وأرسل بن ميم نص قرار الفيفا الصادر مؤخرا إلى وسائل الإعلام والذي جاء كالآتي:"





حكمت غرفة فض المنازعات بصحة فسخ العقد بين اللاعب والنادي وإلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون و 250 ألف دولار للاعب ومنعه من الصفقات لـ3 فترات إنتقالات للاعبين.





وأكد أنيس بن ميم، محامي ووكيل اللاعب حمدي النقاز، أن إدارة الزمالك يصعب التفاوض معها وقال : "الزمالك لديه حق الاستئناف إلى المحكمة الرياضية، والغرامة جزء من مستحقات اللاعب 4 شهور وجزء غرامة على الفريق" وإدارة الزمالك يصعب التفاوض معها، لكن الاعتذار للاعب قد يمنحنا فرصة للتفاوض بشأن الأزمة".





وقال محامي ووكيل اللاعب حمدي النقاز : الزمالك أصبح بالقائمة الحمراء للفيفا؛ لأن لديه سوابق عديدة بالمحكمة الرياضية" وإذا لم يدفع في مدة 45 يوما سيحرم من التعاقد لـ 3 فترات".وأضاف أنيس بن ميم في تصريحات هاتفية لفضائية " أون سبورت"، أن نادي الزمالك مهدد بالهبوط للدرجة الثانية في حالة عدم تنفيذ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".





الأبيض ينفي

نفى نادي الزمالك، في بيان رسمي، وصول أي خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفيد بوجود عقوبات ضده بسبب قضيته مع اللاعب التونسي حمدي النقاز وقال في بيانه : يؤكد نادي الزمالك عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز ويهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي".





الزمالك يتمسك بحقوقه

أكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بالفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر وقال: "النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقفه والتزامه تجاه حقوق اللاعب، الزمالك لن يتراجع عن الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار".





مرتضى منصور يفتح النار

فتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك النار على حمدي النقاز نجم الفريق السابق؛ عقب تصريحات أنيس بن ميم المحامي الخاص باللاعب، بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " ضد النادي.





وأكد مرتضى منصور : النادي لم يتسلم أي خطاب رسمي بشأن صدور قرار ضد النادي في قضيته امام للاعب الفريق الهارب، مشددا على ان اللاعب لا يحق له الحصول على أي تعويض خاصة أنه سبق وحصل على مستحقاته كاملة.





وأضاف مرتضى منصور أن النقاز سبق وتحدث مع فرجاني ساسي نجم الفريق؛ للمطالبة بعودته مرة أخرى للفريق، وقال "باس رجل النادي" من أجل العودة مرة أخرى، ولكن تم رفض الأمر بشكل قاطع؛ نظرا لكونه لاعب خائن.





الجبلاية تتلقى خطاب الفيفا

تلقى مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتضمن الحكم الصادر في قضية التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في قضيته ضد النادي الأبيض .





وجاء الخطاب من ٤ ورقات، ويتضمن أحقية اللاعب التونسي في الحصول على مبلغ مليون و٣٠٠ ألف دولار مقسمة إلى مستحقات مالية للاعب بقيمة ٢٨٨ ألف دولار وباقي المبلغ غرامة على النادي الأبيض وأمهل الفيفا نادي الزمالك ٤٥ يومًا وإلا سيتم حرمان النادي الأبيض من القيد لثلاث فترات مقبلة.





مستشار لوائح يوضح

كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن أحقية نادي الزمالك فى إستئناف الحكم الصادر لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب القلعة البيضاء السابق والمهلة المقرر تقديم التظلم خلالها وقال : الزمالك يحق له تقديم الطعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمام المحكمة الرياضية الدولية بعد إستلام الحيثيات الخاصة بالحكم من قبل الفيفا.



