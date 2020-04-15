إجراءات جديدة فى مطارات السعودية لاستقبال مواطنيها العالقين ببريطانيا

يستعد مطار الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، لاستقبال عدد من مواطنى المملكة العالقين بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الإضافية.









وأكد مدير المراكز الطبية بمطار الملك عبدالعزيز الدكتور محمد فلمبان استنفار الطاقات الصحية كافة لاستقبال الرحلات المخصصة لإعادة العالقين اشتملت على 3 مراحل للاستقبال عبر مرحلة الفرز، والكشف عن درجة الحرارة يدويًا، ومرحلة درجة الحرارة عبر الكاميرات الحرارية للتأكد من سلامة القادمين كافة، وفي حالة الاشتباه بأية حالة يتم على الفور عزلها لمنع الاحتكاك مع المسافرين ومن ثم إخراجها عبر مسارات آمنة وصولًا إلى المنشأة الطبية.

















وتم تطبيق التدابير الصحية والوقائية كافة لعدد 252 مواطنًا ومواطنة قادمين من العاصمة البريطانية لندن عبر مطار هيثرو الدولي، وتضمنت «12» مرحلة بدأت منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة حتى وصولهم إلى مطارات المملكة وخروجهم منها، ويتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة، قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب، وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة تتخذ هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، إضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الركاب.





وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم، إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحيًا وزارة الصحة. وخصصت وزارة الصحة نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب ومن ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول.











