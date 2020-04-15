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محافظات

قافلة مساعدات طبية و عينية لدعم قرية صفط تراب المعزولة في الغربية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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أحمد على

أكدت المحاسب أماني خالد النادري وكيل التضامن بالغربية اليوم أنه جاري تدشين قافلة مستلزمات طبية وعينية بالتعاون مؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم 1700 أسرة بقرية "صفط تراب"بمركز المحلة الكبري.


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية  لتحقيق التواصل الاجتماعي وتأمين أرواح وحياة المواطنين بذات القرية.


وأشارت "النادري " إلي تجهيز قافلة مساعدات لعدد (1700) الف وسبعمائة أسره التى تم حصرهم من الاسر الاولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة والذين تضرم من تداعيات فيرس كورونا والتى تم الحجر عليهم.


كما أوضحت أنه تم تجهيز  كرتونات تغذية وللحوم ومستلزمات طبية للعدد (1700) وقد تم البدئ بإرسال (500) كرتونة اليوم وتسليمها الى اللجنة المشكلة بقرية صفط تراب بمركز المحلة الكبري.


وأشارت وكيل التضامن بالضرورة تشكيل اللجنة من كل من  ممثل الوحدة الإجتماعية بقرية "صفط تراب " وممثل الوحدة المحلية وسكرتير الوحدة الإجتماعية وعمدة القرية ممثل عن شباب القرية  والرائدة الريفية.


وأعطت وكيلة التضامن توجيهاته بالبدء التوزيع على اهالينا بالقرية بمنازلهم وسوف يتم الارسال اليومى للمساعدات حتى انتهاء الكمية حفاظا على صالح أسر وعائلات القرية.

قافلة مساعدات طبية و عينية لدعم قرية صفط تراب المعزولة في الغربية
قافلة مساعدات طبية و عينية لدعم قرية صفط تراب المعزولة في الغربية
قافلة مساعدات طبية و عينية لدعم قرية صفط تراب المعزولة في الغربية
قافلة مساعدات طبية و عينية لدعم قرية صفط تراب المعزولة في الغربية
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