في عيد ميلادها .. 5 معلومات عن إيما واتسون

متميزة وموهوبة ودائما يراها الكثيرون غربية ومختلفة عن باقي نجمات جيلها، إنها إيما واتسون التي يصادف اليوم الـ 15 من شهر أبريل عيد ميلادها.





تكمل ايما واتسون اليوم عامها الـ 30، ولدت ايما واتسون في العاصمة الفرنسية باريس ولكن تعود أصولها إلى إنجلترا كما أشيع أن تعود أصول عائلتها لتركيا.

كان والداها يعملان محاميين، وانفصلا وهي في عمر الـ 5 سنوات وانتقلت آنذاك للعيش في موطنها الأم بريطانيا مع والدتها وشقيقتها وشقيقها.





في عام 2010، صدمت ايما واتسون جمهورها بقيامها بقص شعرها هو ما اعتبره جمهورها انها تمر بأزمة نفسية.



