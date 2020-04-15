عكاشة: ما حدث بالأميرية أثبت كفاءة الأجهزة الأمنية المصرية.. فيديو

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن ما حدث بالأمس بمنطقة الأميرية كان ظرفا استثنائيا واختبارا لمؤسسات الدولة نتيجة الانشغال بالظرف الصحي ومكافحة كورونا.



وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة انه على الرغم من ذلك فالأجهزة الأمنية المصرية تعمل بكفاءة و تتصدى للتنظيمات الإرهابية التى تخطط وتروع المواطنين.



وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أنه كان هناك يقظة من اجهزة الاستخبارات والامن الوطني وثبت ذلك أمس.



وأشار العميد خالد عكاشة إلى أن تأمين المواطنين على مستوى الأرواح وحمايتهم وعدم دخول خلايا ارهابية او مسلحة يمثل ذروة النجاح الأمني.



وقال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن الأجهزة الأمنية وصلوا للمكان المناسب وتم الكشف عن أسلحة وذخائر في المطرية وتم وضع أسلحة وذخائر في المكان المذكور لاستخدامها في العمليات.

