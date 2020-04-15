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محافظات

زيرو إصابات كورونا.. إحكام السيطرة على 5 منافذ بشمال سيناء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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احمد صالح
أكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بشمال سيناء، أنه حتى اليوم لا وجود لحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة ، حيث تم إحكام السيطرة الوقائية على 5 منافذ رئيسية للمحافظة.


واشار الي مديرية الصحة بالمحافظة ، تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش لتعقيم مختلف أنحاء مدينة العريش .

وأضاف ، أن هذه الإجراءات بالمنافذ البرية، إضافة لمداخل مناطق وسط سيناء، وقال انه يتم متابعة نشر الفرق الطبية على المنافذ البرية بالمحافظة بكل من منافذ العوجة ورفح وميناء العريش، ومداخل المحافظة وتزويد هذه الفرق باللازم من الأجهزة .


من جانبه قال الدكتور  أحمد عبد الفتاح ، مدير ادارة المستشفيات ، انه يتم الإعلان عن كافة نتائج الفحص للحالات التى يشتبه فى إصابتها بعد وصول نتائج التحاليل ،وذلك بلإعلان رسميا من المديرية عقب وصول نتائج الفحص.


وأشار مدير ادارة المستشفيات بالمحافظة ، الي ان جميع المستشفيات فى حالة جاهزية تامة لاستقبال أي حالات اشتباه اصابة لعمل التحاليل الطبية اللازمة.

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