AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. وزارة السياحة والآثار تطلق جولة إرشادية بالمتحف المصري

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:14 م
صورة من الجولة
صورة من الجولة
Advertisements
تطلق اليوم وزارة السياحة والآثار جولة إرشادية جديدة بالمتحف المصري بالتحرير عن صلاية نعرمر، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لشرح عشرين قطعة أثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية أثناء تواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد. 

صلاية نعرمر مصنوعة من حجر الشست الأخضر "طولها 64 سم ، وعرضها 42 سم"، تم اكتشافها في بقايا معبد من الدولة القديمة في هيراكونبوليس "الكوم الأحمر حاليًا" بالقرب من إدفو ، تعود إلى بداية الأسرة الأولى "حوالي 3100 ق.م." إلى فجر الحضارة المصرية.

وعلى الرغم من أن هذه القطعة في شكل لوحة مستحضرات التجميل، إلا أنها كانت رمزية، ولم يتم استخدامها في الواقع لمستحضرات التجميل.

في وسط الجانب الأمامي، تتم السيطرة على حيوانين خرافيين متشابكي الأعناق الطويلة، مما يرمز إلى حدث تاريخي ذو أهمية قصوى حدث مؤخرًا: توحيد مصر العليا والسفلى في أقدم دولة في العالم — مصر.

في السجل الأعلى، يسير الملك، الذي كان يرتدي التاج الأحمر لمصر السفلى، في موكب النصر، بينما ترقد أعداءه مقطوعي الرأس أمامه.

في السجل السفلي، يدمر الملك، كثور، أحد حصون الأعداء. وعلى ظهر اللوحة، يرتدي الملك التاج الأبيض لمصر العليا، على وشك ضرب رئيس العدو السفلي بمقمعة أمامه، بينما يسيطر سلفه، الإله حورس، على تمثيل لأرض مصر السفلى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلة مومياء.. وزارة السياحة تنظم رحلة لطلاب المرحلة الإعدادية

رحلة مومياء..برنامج توعوي لطلاب الإعدادية بالمتحف المصري بالتحرير.. صور

أونلاين.. وزارة السياحة تنشر جولات إرشادية بالمتاحف خلال الجمعة والسبت

شاهد.. جولة بالمتحف المصري بالتحرير.. وشرح لقطعة أثرية جديدة

تعالى معانا .. جولة افتراضية لمقابر كوم الشقافة الأثرية

انتظروا.. جولة افتراضية بالمتحف المصري الكبير ومعمل ترميم الأخشاب

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

يتواجد في 12 مكانا.. دراسة جديدة تكشف دورة حياة فيروس كورونا داخل السيارة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 553

الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الليمون

موجات جديدة فى الطريق .. أفريقيا تحسم مصير أمريكا وأوروبا فى مواجهة كورونا.. تفاصيل

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفوسفوري الزاهي.. أنابيلا هلال تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

بالأسود الأنيق .. جيسي عبدو تبهر متابعيها بإطلالة بسيطة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الليمون