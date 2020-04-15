لـ بطن مسطح.. عادات وأكلات تخلصك من الكرش

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحتها الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض العادات والأكلات للتخلص من البطن والحصول على بطن مسطح.
للتخلص من البطن ...
- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر
- تجنب المعجنات والحلويات لانهم سبب اساسي في زيادة محيط الخصر
- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت
- المشي السريع 5 ايام في الاسبوع مع ممارسة تمارين المعدة
- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا
- اعتمدوا على المشروبات التالية بإعتدال للمساهمة في التخلص من مشكلة البطن :
/ زنجبيل / كمون مع ليمون / الشاي الاخضر / عصير الرمان /
- اجعل وجبة العشاء خفيفة صحية خالية من الخبز والدسم