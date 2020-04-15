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مرأة

لـ بطن مسطح.. عادات وأكلات تخلصك من الكرش

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحتها الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض العادات والأكلات للتخلص من البطن والحصول على بطن مسطح.
 
للتخلص من البطن ...

- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر
- تجنب المعجنات والحلويات لانهم سبب اساسي في زيادة محيط الخصر
- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت
- المشي السريع 5 ايام في الاسبوع مع ممارسة تمارين المعدة
- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا

- اعتمدوا على المشروبات التالية بإعتدال للمساهمة في التخلص من مشكلة البطن :

/ زنجبيل / كمون مع ليمون / الشاي الاخضر / عصير الرمان /
- اجعل وجبة العشاء خفيفة صحية خالية من الخبز والدسم
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