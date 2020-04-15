لـ بطن مسطح.. عادات وأكلات تخلصك من الكرش

للتخلص من البطن ...





- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر

- تجنب المعجنات والحلويات لانهم سبب اساسي في زيادة محيط الخصر

- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت

- المشي السريع 5 ايام في الاسبوع مع ممارسة تمارين المعدة

- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا





- اعتمدوا على المشروبات التالية بإعتدال للمساهمة في التخلص من مشكلة البطن :





/ زنجبيل / كمون مع ليمون / الشاي الاخضر / عصير الرمان /