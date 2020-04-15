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رئيس شركة بتروجاز: إنتاج أمس مليون و68 ألف أسطوانة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:59 م
اسطوانة بتوجاز
اسطوانة بتوجاز
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البهي عمرو

نعى  رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء أثناء مداهمة خلية إرهابية في الأميرية، كما أعرب عن أمنيته بالشفاء العاجل للمصابين.


وقال المهندس رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس، إن  قرية صفط تراب بالغربية يصل لها انابيب بوتاجاز، وبعد غلق القرية بسبب فيروس كورونا يتم إرسال حصة كل يوم.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن شركة بتروجاز ستدفع بكميات أكبر من الغد لحل أى مشكلة.


وناشد رئيس شركة بتروجاس أهالى قرية صفط تراب بالغربية البقاء فى المنزل وسيتم توصيل الاسطوانات لمنازلهم، وكشف أن اسطوانة البوتاجاز 65 جنيها من المستودع والدولة تدعمها  بحوالى 25 جنيها فى الفترة الحالية، وأن تكلفة الأسطوانة 90 جنيها.


ولفت رئيس شركة بتروجاس إلى أنه تم أمس إنتاج مليون و68 ألف اسطوانة فى يوم واحد، وتم توزيعها على المواطنين.


وأشار إلى أنهم يولون اهتماما كبيرا بالقرى المعزولة، وانهم على أتم الاستعداد لشهر رمضان وأن الكميات متوافرة.

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