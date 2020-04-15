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محافظات

صحة أسوان تجري أعمال التعقيم والتطهير بمنطقة الكرور لمواجهة كورونا .. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان، مجهوداتها المكثفة في الإجراءات الٱحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وفى هذا الصدد قامت إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أسوان، وقطاع أسوان العسكرى بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بمنطقة الكرور بمدينة أسوان تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير الإدارة.


كما إدارة الأمراض المتوطنة قامت بعمل حملات تطهير وتعقيم بحى الشيخ هارون بمدينة أسوان، والمناطق السكنية بمدينة كوم أمبو شملت مناطق الرمد الشرقى والمربعات.


وقالت الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان أن المديرية تستكمل جهودها لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين .


جاء ذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور ٱيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

 

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https://www.elbalad.news/4275913

صحة أسوان تجري أعمال التعقيم والتطهير بمنطقة الكرور لمواجهة كورونا .. صور
صحة أسوان تجري أعمال التعقيم والتطهير بمنطقة الكرور لمواجهة كورونا .. صور
صحة أسوان تجري أعمال التعقيم والتطهير بمنطقة الكرور لمواجهة كورونا .. صور
صحة أسوان تجري أعمال التعقيم والتطهير بمنطقة الكرور لمواجهة كورونا .. صور
صحة أسوان تجري أعمال التعقيم والتطهير بمنطقة الكرور لمواجهة كورونا .. صور
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