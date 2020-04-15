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محافظات

حق الشعب.. إزالة 67 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالفشن والواسطى وناصر في بني سويف

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. 

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وأشار المحافظ إلى متابعته بشكل يومي للحملات التي يتم يتنفيذها في هذا المحال،مشيرًا إلى أنه تم "اليوم الأربعاء " إزالة 67 حالة تعد على الأراضى الزراعية ،وذلك بواقع 41 حالة تعد "في المهد" و10 حالات صادر بشانها قرارات إزالة بقرية اقفهص في مركز الفشن، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقري الميمون وقمن العروس وميدوم وأبوصير الملق في مركز الواسطى،بجانب إزالة 6 حالات تعد بقرية الشناوية مركز ناصر،لافتا إلى تواصل حملات الإزالة على مستوى مراكز ومدن المحافظة. 

كما نوه المحافظ عن الخطة التي اعتمدتها  المحافظة في مواجهة التعديات والبناء المخالف ،حيث تعتمد على تنفيذ آليات محكمة للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيراإلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثرمن اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة ،أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.

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