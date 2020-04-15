فيحاء خطفت القلوب.. حكاية نيفين مندور من "اللي بالي بالك" إلى المخدرات





شخصية فيحاء الشهيرة





شخصية فيحاء التي قدمتها الفنانة نيفين مندور، كزوجة لـ ضابط الشرطة رياض المنفلوطي، وما صاحب الشخصية من مواقف درامية وكوميدية، ساهم في تعلق الجماهير بالفنانة التي أدت دورا وحيدا في حياتها الفنية.





لـ نيفين مندور ملامح مصرية مقبولة قربت النجومية إليها ومنحتها شهرة فائقة كانت كفيلة أن تبدأ من خلالها مشوارا فنيا مميزا، غير ان الظهور الاول لها بعد فيلم اللي بالي بالك كان على غير المتوقع.





قضية الهيروين الأولى





في عام 2013 تم القبض على فيحاء "نيفين مندور" أثناء تواجدها في سيارة على مدخل إحدى المدن السكنية الجديدة بصحة ضابط، بينما كان بحوزتها 40 جراما من مسحوق الهيروين.





كانت الصدمة كبيرة لدى الجماهير، خاصة أن الجميع انتظر ظهور نيفين مندور على الشاشة وليس مكبلة بالكلابشات، بعد النجاح الساحق للمثلة "أم غمازة" كما أحب ان يطلق عليها الجمهور.





قضت الفنانة نيفين مندور، عقوبة السجن التي قالت إنها كانت تجربة قاسية بالنسبة لها، ونقطة سوداء في حياتها لأنها شوهت سمعتها كما تعهدت بعدم العودة الى تعاطي المخدرات مجددا.





العودة إلى المخدرات





لم تمر سوى ثلاث سنوات فقط حتى ذاع صيت نيفين مندور مرة أخرى بعدما ضبطت الشرطة 3 أشخاص، بينهم الفنانة نيفين محمد مندور، أثناء استقلالهم سيارة وبحيازتهم سجائر "حشيش" بمحافظة الإسكندرية، وتمت إحالتهم جميعًا للنيابة العامة.



في هذه المرة نجت الفنانة نيفين مندور من عقوبة السجن الطويل، حيث تم الإفراج عنها بسند إقامة لكنها لم تنجُ من هجوم الجماهير عليها بعد خلف وعدها والعودة إلى تعاطي المخدرات.

الظهور الأخير

عادت نيفين مندور للظهور مجددا في صورة خلال حضورها حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها ولاقت انتشارا واسعا بين الجماهير على صفحات التواصل الاجتماعي.









واختلفت الجماهير على الصورة ما بين مقتنع أن فيحاء لم تتغير ملامحها كثيرا ولم تبدُ عليها سمات تقدم السن، بينما قال آخرون إن تغييرات طفيفة بدت على ملامحها.

ظهور جديد لـ الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك" مع الفنان محمد سعد، ألهب مواقع السوشيال ميديا وفتح بابا جديدا للحديث عن الفنانة نادرة الظهور التي اختفت عقب النجاح الساحق الذي حققه الفيلم.