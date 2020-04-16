AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ادارة الوافدين بالتعليم العالي تطلق قناة يوتيوب جديدة لحملة أدرس في مصر

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:30 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء قناة على يوتيوب لمبادرة "ادرس فى مصر" وتنشر فيديو للتقدم لمنح الجامعات المصريه عبر هذا الرابط: 

 https://bit.ly/3ed1aDL




كما استعرضت ادارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كيفية التقديم للدراسة في مصر في إطار مبادرة أدرس في مصر، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك موضحة: "مش لازم تنزل من البيت بذات الايام دي.. عشان كده دلوقتي تقدر تبتدأ في الالتحاق وتقديم اونلاين بخطوتين بس.. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر دوس على اللينك التالي



https://www.youtube.com/watch?v=3V8TuI0DFfw ".



وكانت قد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف الذكي، فى إطار التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة لدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، حيث يشمل بيانات لكافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

ويتم إدخال وتحديث بيانات الجامعات أولا بأول وإضافة كل ما هو جديد للنظام من خلال مسئولي النظام بالوزارة System Admin بواسطة قاعدة البيانات المصممة وبها أحدث التقنيات لإدخال وحفظ البيانات بداخلها Back end.


ويمكن للطلاب الدخول على تطبيق "ادرس في مصر" من خلال البحث عنه باللغة الإنجليزية study in Egypt على play store و App Store:

https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt/id1475711656?ls=1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.myuniversity

ويقدم التطبيق جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، حيث يتمكن كل طالب الحصول على الخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، يساعد الطلاب وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، وذلك إلى جانب بعض المعلومات الأساسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلم مصر.. الهجرة تطلق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج

كلم مصر.. الهجرة تطلق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج

للمصريين بالخارج.. خطوة بخطوة كيف تستخدم تطبيق كلم مصر لحل مشكلتك؟

كلم مصر.. 3.6 مليون تصفحوا التطبيق وشكوى من عدم تواجده في دول أوروبية.. صور

اليوم .. قطع المياه عن بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات

أغنية ادرس في بلدنا تتخطى 3 ملايين تفاعل.. حمل تطبيق المبادرة عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

بتسريحة شعر غريبة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

هل يجوز أداء السنة بعد الفراغ من صلاة الفجر.. أمين الفتوى يجيب

بيومي فؤاد يروي موقف اغضبه من محمد رمضان .. شاهد

مرتضى منصور: الجنايني يكره الزمالك.. ولن نكمل الدوري.. وعودة أحمد رفعت للفريق

أنا غير مسئولة.. شيما الحاج تحرر محضرا لمنتحل شخصيتها.. تفاصيل

شاهد.. أول رد من أحمد فهمي بعد هجوم محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شم النسيم.. 10 نصائح لتجنب أضرار الفسيخ والرنجة

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا