اعرف مركزه.. محمد صلاح ضمن أسرع 10 لاعبين في العالم.. تفاصيل

تواجد نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، في قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم، حسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية .









وبلغت سرعة الجناح المصري 35 كم في الساعة الواحدة، محتلا المركز الثامن.









وضمت القائمة كلا من:





المركز الأول: كيليان مبابي، باريس سان جيرمان: 36 كم في الساعة.









المركز الثاني: كريم بالعربي، باير ليفركوزن، 35.27 كم في الساعة.









المركز الثالث: كايل ووكر، مانشستر سيتي، 35.21 كم في الساعة









المركز الرابع: إينياكي ويليامز، أتلتيك بيلباو، 35.7 كم في الساعة.









المركز الخامس: بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 35.5 كم في الساعة.









المركز السادس: ليروي ساني، مانشستر سيتي، 35.04 كم في الساعة.









المركز السابع: كينجسلي كومان، بايرن ميونخ، 35 كم في الساعة.









المركز الثامن: محمد صلاح، ليفربول، 35 كم في الساعة.









المركز التاسع: ألفارو أودريوزولا، بايرن ميونخ، 34.99 كم في الساعة.







