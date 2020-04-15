AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اعرف مركزه.. محمد صلاح ضمن أسرع 10 لاعبين في العالم.. تفاصيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:59 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد رشاد
تواجد نجم فريق ليفربول الإنجليزي،  الدولي المصري محمد صلاح، في قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم، حسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية .


وبلغت سرعة الجناح المصري 35 كم في الساعة الواحدة، محتلا المركز الثامن.


وضمت القائمة كلا من:

المركز الأول: كيليان مبابي، باريس سان جيرمان: 36 كم في الساعة.


المركز الثاني: كريم بالعربي، باير ليفركوزن، 35.27 كم في الساعة.


المركز الثالث: كايل ووكر، مانشستر سيتي، 35.21 كم في الساعة


المركز الرابع: إينياكي ويليامز، أتلتيك بيلباو، 35.7 كم في الساعة.


المركز الخامس: بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 35.5 كم في الساعة.


المركز السادس: ليروي ساني، مانشستر سيتي، 35.04 كم في الساعة.


المركز السابع: كينجسلي كومان، بايرن ميونخ، 35 كم في الساعة.


المركز الثامن: محمد صلاح، ليفربول، 35 كم في الساعة.


المركز التاسع: ألفارو أودريوزولا، بايرن ميونخ، 34.99 كم في الساعة.


المركز العاشر: ناتشو، ريال مدريد، 34.62 كم في الساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وماني اليوم

متفوقًا على ميسي.. محمد صلاح يحتل المركز الـ5 ضمن قائمة الأغلى بالعالم

ميسي يختار أفضل 15 لاعبا شابا

قائمة الأفضل.. تفوق كاسح لـ مبابي على رونالدو وميسي وصلاح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلى هيدفع الثمن.. خالد جلال: رحيل كهربا عن الزمالك غير قانوني.. فيديو

قبل ما تتسوق علشان رمضان .. 4 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

في شم النسيم .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

مرتضى منصور يعلن عودة هذا اللاعب إلى الزمالك بموافقة كارتيرون

رجاء الجداوي ترد على ارتدائها للحجاب في رمضان

AdvertisementS

مرتضى منصور يحضّر مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. تفاصيل

الزمالك شم نفسه.. رد قوي من إبراهيم فايق على تقليص الأجانب في الدوري.. فيديو

مرتضى منصور يعلن عودة هذا اللاعب إلى الزمالك بموافقة كارتيرون

بعد إعلان الزمالك تقديم استئناف.. تصريحات جديدة من محامي النقاز

الأهلى هيدفع الثمن.. خالد جلال: رحيل كهربا عن الزمالك غير قانوني.. فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يحضر مفاجأة لـ حمدي النقاز.. كارتيرون يضحي بالثنائي المغربي

لايف تستقل بإدارة قناة الأهلي.. وتطلق الخريطة البرامجية 15 يوليو

أخبار الزمالك.. مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. رحيل أوناجم بفرمان من كارتيرون

حمادة صدقي: ثنائي القطبين قادران على قيادة هجوم منتخب مصر

فتحي سار على الدرب.. نجوم الإسماعيلي شوكة في حلق جماهير الأهلي

النقاز يرد على إمكانية الصلح | ومجدي عبد الغني: الزمالك تعامل بـ كبرياء

اخبار الأهلي | تطوير القناة.. وسعد سمير يقترب من العودة.. ونجم بيراميدز يغازل الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي قصير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بريطانيا تسجل إصابة أصغر مواطن.. رضيع 11 أسبوعا يصارع فيروس كورونا في رويال ليستر ..صور

للمرة الأولى.. شاهد أودي Q4 e-tron الكهربائية تحت هيكل مختلف.. صور