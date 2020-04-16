AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان مخملي قصير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:24 ص
كارولين عزمى
كارولين عزمى
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة كارولين عزمى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة.

تألقت كارولين عزمى فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة، وذا أكمام طويلة باللون الأسود، واتسم التصميم بالقماش المخملي، كما تميز بالتطريزات ذات اللون الذهبى.

وانتعلت كارولين عزمى بوت قصيرا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وارتدت كولون أسود شفاف، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت كارولين عزمى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

View this post on Instagram

✨✨ @tayacouture ❤️

A post shared by Caroline Azmi - كارولين عزمى (@carolinekamalazmy) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان مخملي.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

باليورو .. سعر غير متوقع لإطلالة نانسي عجرم The voice kids

بفستان جلد.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان أنيق.. أسيل عمران تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

بـ جيب بليسيه.. كارولين عزمى بإطلالة غير متوقعة على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد إعلان الزمالك تقديم استئناف.. تصريحات جديدة من محامي النقاز

السيدة انتصار السيسى تجري اتصالا هاتفيا بوالدة الشهيد البطل محمد الحوفي

ترامب يتحدى : سأعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد الخميس

أخبار الفن.. محمد رمضان مع ابنته الكبرى.. رجاء الجداوي ترد على ارتداء الحجاب

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين لـ هيفاء وهبي تبرز نحافة خصرها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيع عمره 11 أسبوعًا يصارع فيروس كورونا

تقليعة جديدة.. لافتات مضيئة في شوارع المحلة لحث المواطنين علي الالتزام بالعزل المنزلي.. صور

بفستان مخملي قصير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها