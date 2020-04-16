بفستان مخملي قصير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة كارولين عزمى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة.
تألقت كارولين عزمى فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة، وذا أكمام طويلة باللون الأسود، واتسم التصميم بالقماش المخملي، كما تميز بالتطريزات ذات اللون الذهبى.
وانتعلت كارولين عزمى بوت قصيرا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وارتدت كولون أسود شفاف، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت كارولين عزمى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.