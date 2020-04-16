مصطفى الفقي: قرار ترامب بمنع تمويل منظمة الصحة العالمية جزء من الحرب الباردة مع الصين

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن فيروس كورونا سوف يظل مسيطرا على الإعلام والسياسة والاقتصاد لفترة طويلة إلى أن تزول آثاره.









وأضاف مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية جزء من الحرب الباردة مع الصين.









وتابع مصطفى الفقي "ترامب يرغب في اتهام منظمة الصحة العالمية بأ نها تواطأت مع الصين، وأجلت الإعلان عن فيروس كورونا، وترامب يتصور أنه يستطيع أن يعلن أن الصين السبب في تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا".







