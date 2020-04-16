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مصطفى الفقي: قرار ترامب بمنع تمويل منظمة الصحة العالمية جزء من الحرب الباردة مع الصين

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:30 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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هاني حسين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن فيروس كورونا سوف يظل مسيطرا على الإعلام والسياسة والاقتصاد لفترة طويلة إلى أن تزول آثاره.


وأضاف مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن  قرار  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية جزء من الحرب الباردة مع الصين.


وتابع مصطفى الفقي "ترامب يرغب في اتهام منظمة الصحة العالمية بأنها تواطأت مع الصين، وأجلت الإعلان عن فيروس كورونا، وترامب يتصور أنه يستطيع أن يعلن أن الصين السبب في تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا".


وأوضح مصطفى الفقي "ترامب يريد أن يعلق الجرس في رقبة القط وهي الصين، وما فعله ترامب ليس وقته ولكن أمريكا معتادة على اتخاذ قرارات غريبة في أوقات صعبة يمر بها العالم".
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