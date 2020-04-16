الأهلي يخصم 20% من كل لاعب في مارس وأبريل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي أبلغوا اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخصم 20% من قيمة راتب كل لاعب بالفريق بسبب فيروس كورونا.





وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، "اتفق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق على خصم نسبة 20% من قيمة الراتب الشهري، أي 20% من راتب مارس و20% من راتب أبريل من كل لاعب داخل الفريق بعد تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا، مما تسبب في أزمة مالية لكافة الأندية".



