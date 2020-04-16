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رياضة

الأهلي يخصم 20% من كل لاعب في مارس وأبريل

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:38 ص
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي أبلغوا اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخصم 20% من قيمة راتب كل لاعب بالفريق بسبب فيروس كورونا. 

وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، "اتفق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق على خصم نسبة 20% من قيمة الراتب الشهري، أي 20% من راتب مارس و20% من راتب أبريل من كل لاعب داخل الفريق بعد تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا، مما تسبب في أزمة مالية لكافة الأندية".

وتابع "قرار الخصم كان بناءً على تكليف من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الذي طلب من مدير الكرة وضع تصور لتخفيض عقود اللاعبين لتجاوز الأزمة الحالية".
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