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فن

حبيبتي وعشقي.. أشرف زكي يهنئ روجينا بعيد ميلادها.. شاهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:50 ص
روجينا
روجينا
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مصطفى كرم
هنّأ الفنان أشرف زكي زوجته الفنانة روجينا بعيد ميلادها الـ 49 عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 
ونشر أشرف زكي صورة له مع روجينا وعلق عليها قائلا "كل لحظة كل ثانية وإنتى بخير كل لحظة وانتى حبيبتى وعشقى رحله جميلة مشوار عمر طويل وصعب يارب نفضل كده ع طول اسعد زوجين".

وتشارك روجينا في الدراما سباق الدراما الرمضانية بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان. 

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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