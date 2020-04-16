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منوعات

البضاعة في الكمامة.. تجار المخدرات يستغلون كورونا في عمليات التهريب

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:13 ص
تهريب المخدرات في
تهريب المخدرات في الكمامات
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عزة عاطف
في الوقت الذي يتألم العالم من تفشي جائحة فيروس كورونا القاتل، لم يقف تجار المخدرات مكتوفي الأيدي بل حاولوا الاستفادة من أزمة الفيروس التاجي بحيلة صادمة.

استغل تجار المخدرات فيروس كورونا في محاولة لتهريب 14 كيلوجرامًا من الكوكايين إلى المملكة المتحدة البريطانية عن طريق أقنعة الوجه الطبية "الكمامات".

وكانت بداية اكتشاف الجريمة كالتالي؛ عثر رجال الأمن على بضاعة يصل ثمنها إلى مليون جنيه إسترليني بعد توقف شاحنة مسجلة بولندية في Coquelles على الجانب الفرنسي من نفق القناة.

أخرجت الشرطة كراتين مليئة بمعدات الحماية الشخصية والكمامات من السيارة بعد تفتيشها من قبل قوات حرس الحدود البريطانية، حيث وجدوا 15 عبوة من دواء مخدر من الدرجة الأولى مخبأة بين أقنعة الوجه قبل اعتقال السائق البولندي البالغ من العمر 34 عاما واحتجازه لاستجوابه.

كما يقوم المنظمون الآن بفحص الأقنعة لمعرفة ما إذا كانت لا تزال آمنة للاستخدام، يقول إيان هانسون، المدير الإقليمي لحرس الحدود في كوكيل: "توضح هذه الضبطية ما يمكن أن يقدم عليه مهربو المخدرات، إذ يحاولون استغلال الوضع الحالي بهذه الطريقة لإيصال موادهم الخطرة إلى شوارع المملكة المتحدة".

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