AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

#داليا_البحيري_انتي_كومبارس يتصدر تويتر.. تفاصيل

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:02 ص
داليا البحيرى
داليا البحيرى
Advertisements
آيه عاطف
تصدر #داليا_البحيري_انتي_كومبارس موقع "تويتر" في الساعات القليلة الماضية.

وبدأت الأزمة عندما وجهت الفنانة داليا البحيرى رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يستهتر بحياته ويخرج من منزله دون وجود سبب لذلك ويتسبب بتصرفه في الزحام بالشوارع. 

وكتبت داليا البحيرى، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب ما نلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".

وأضافت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كده إحنا رايحين في داهية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج كورونا مين إحنا مصريين يتصدر تويتر.. وسخرية واسعة من المغردين.. شاهد

شاهد.. بعد انتشار الكورونا.. حيلة عمرو وهبه للتنزه في أوروبا

إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا (21)

بعد أسلوبه المختلف فى النصيحة ..هاشتاج عمرو أديب يتصدر تويتر

إحنا رايحين في داهية.. داليا البحيرى توجه رسالة شديدة اللهجة للمستهترين بـ كورونا

نشرة الفن .. انتحار ممثل شاب بسبب فيروس كورونا.. و فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

#داليا_البحيري_انتي_كومبارس يتصدر تويتر.. تفاصيل

لا دليل على ذلك.. أول تعليق صيني على صنع فيروس كورونا في مختبر ووهان

على رأسهم ميسي.. كواليس اجتماع بارتوميو مع قادة برشلونة

جدال حول بداية رمضان..أستاذ فلك: الجمعة 24 ابريل هو أول أيامه..فيديو

ننشر أول صور للطفل "يامن" عقب ولادة قيصرية لأم حاملة لـ كورونا.. صور

الشيطان أغراني.. حكاية خادمة سرقت مجوهرات بـ ٢ ونصف مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. السمنة تزيد من فرص الإصابة بـ فيروس كورونا

بالأبيض والأسود.. شاهد أروى تتألق بإطلالة أنيقة

دراسة تؤكد: التبرع بالدم علاج فعال لـ فيروس كورونا