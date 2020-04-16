روسيا تسجل 3448 إصابة جددة بـ فيروس كورونا فى ٢٤ ساعه

أعلنت روسيا اليوم، الخميس، تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع العدد الكلي إلى 27938 إصابة ؛ حسبما أفادت "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده ستساعد روسيا ودولا أخرى بأجهزة تنفس اصطناعي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقال "ترامب"، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "أعتقد أن روسيا ستكون بحاجة لأجهزة تنفس اصطناعي، لديهم أوقات صعبة بموسكو، سنساعدهم".





تشهد روسيا خلال الفترة الراهنة، المزيد من الإصابات بفيروس كورونا، وسط تحذيرات من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن الوضع بسبب فيروس كورونا يتفاقم فى موسكو،