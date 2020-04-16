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اقتصاد

إغلاق المنافذ المؤدية إلى الشاطئ والمتنزهات في دمياط الجديدة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، وضع خطة لمتابعة استمرار اغلاق المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات، تحسبًا لخروج المواطنين في ظل الاحتفالات الخاصة بأعياد الربيع، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الفنادق والنوادي والقاعات بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات لما تمثله التجمعات من خطورة فى انتشار فيروس كورونا، وكذا منع أي اشغالات أو تواجد للباعة الجائلين.

وطالب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جميع  المواطنين بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موضحًا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ الإجراءات الوقائية بالمدن الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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