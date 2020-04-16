5 آلاف إصابة جديدة.. إسبانيا تعلن أحدث إحصائية لـ ضحايا كورونا

أعلنت إسبانيا اليوم، الخميس، تسجيل 551 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يتجاوز عدد الوفيات 19 ألفا.





وأوضحت السلطات الإسبانية أن عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" قد تجاوز 182 ألف إصابة، بعدما تم تسجيل 5183 إصابة جديدة.





وقبل قليل، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن أوروبا تدخل مرحلة حرجة في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ووفقا لوكالة "رويترز"، صرح مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوجي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الخميس بأن أوروبا "في عين عاصفة كوفيد-19"، موضحا أن نحو 50% من عبء الوباء يقع حاليا على عاتق دول القارة العجوز (أوروبا)، مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا تضاعف خلال الأيام الـ10 الماضية ليقترب من عتبة المليون.





وأكد المسؤول أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون مرحلة حرجة بالنسبة للقارة الأوروبية، مشيرا إلى أن أوروبا تحتاج في هذه الظروف إلى التضامن أكثر مما كان في أي وقت مضى.





وذكر كلوجي أن أوروبا في الفترة القادمة قد تمضي تدريجيا في تخفيف بعض القيود المفروضة لردع الجائحة، محذرا من الاستعجال في هذه العملية، قائلا: "ليس هناك طريق سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي".