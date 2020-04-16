حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة بالمحافظة، للتصدى لجميع حالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





ولفتت المحافظ بحسب بيان، الخميس، إلى تحويل كل المخالفات التى سيتم رصدها خلال تلك الفترة إلى النيابة العسكرية طبقا لما أقره رئيس مجلس الوزراء.





وأوضحت أنه وخلال الحملة المُنفذة بالتنسيق مع الجهات الأمنية تم إزالة حالة تعد على أرض زراعية لمنزل مكون من دورين "دور أرضي مكتمل ودور أول علوى بدون سقف" بمدينة فارسكور، وذلك على مساحة ١٢٥ متر مربع.





وأشارت إلى أنه تم بمركز فارسكور إزالة حالتى تعد على أملاك دولة "جسور النيل" عبارة عن مزرعتين بمساحات مساحة ٥٢٠ مترا و٥٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى إزالة ١١ حالة تعد على أملاك الدولة "جسور النيل" أيضًا عبارة عن أكشاك بمساحة إجمالية ٣٧٧ مترامربعا ليصل إجمالى المساحات لتلك الإزالات البالغ عددها ١٤ حالة ١٥٢٢ مترامربعا.