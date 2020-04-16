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منوعات

بعد تداول صورة لصندوق قمامة.. المناديل المستعملة أخطر من كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في بريطانيا صورا لصندوق قمامة أمام أحد المنازل أثار اشمئزاز الكثير من الرواد بسبب اكتظاظه بالمناديل المستعملة. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد تداول رواد فيس بوك وتويتر صورة لصندوق قمامة في أحد الشوارع أمام منزل أحدهم ولم يغلق الصندوق على المناديل المستعملة حيث يمثل خطرا كبيرا للغاية على عمال النظافة. 

قال أحد الأطباء الآن خطر صناديق القمامة المكتظة بالمناديل المستعملة أكبر من خطر الإصابة بفيروس كورونا، فإن المناديل قد تنقل أمراض كثيرة بخلاف كورونا. 

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الصورة غاضبين من صاحب ذلك المنزل الذي يعرض حياة الكثيرين للخطر بسبب إهماله. 
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