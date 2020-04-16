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محافظات

بإجمالي 167 طنا.. انتظام توريد القمح للصوامع والشون في المنيا

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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ايمن رياض

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الخميس، بلغت 167 طنا و807 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.



وقال المحافظ إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.



كما وجه المحافظ بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكدًا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.



كان محافظ المنيا، قد أعلن عن زراعة 249 ألفا و400 فدان، من القمح، وذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان، حيث بدا موسم توريد محصول القمح أمس الأربعاء 15-4-2020، ويستمر حتى 15-7-2020.



من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين أنه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا، ستقوم الجهات المسوقة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر قبل بدء العمل وبعد انتهائه لمواقع استلام وتخزين الاقماح المحلية باستخدام المواد الموصي بها، كما ستقوم بتأمين سلامة العاملين على الاستلام ولجان الفحص والمتعاملين.

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