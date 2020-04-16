محافظ القاهرة: وقف المراكب والمراسي النيلية والأتوبيس النهري في شم النسيم

أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري.



وأوضح المحافظ في بيان، الخميس، أن فترة الغلق ستكون اعتبارًا من يوم الأحد الساعة ٦ صباحًا وحتى الثلاثاء الساعة ٦ صباحًا.



كما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بايقاف تراخيص البناء بالعاصمة لمدة ستة اشهر ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام.

