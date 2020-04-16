AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة: وقف المراكب والمراسي النيلية والأتوبيس النهري في شم النسيم

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:23 م
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري.

وأوضح المحافظ في بيان، الخميس، أن فترة الغلق ستكون اعتبارًا من يوم الأحد الساعة ٦ صباحًا وحتى الثلاثاء الساعة ٦ صباحًا. 

كما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بايقاف تراخيص البناء بالعاصمة لمدة ستة اشهر ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يقرر غلق صالات جيم .. شاهد

محافظ الإسكندرية: غلق الشواطئ خلال شم النسيم ..فيديو

إجراءات صارمة.. استعداد المحافظات لـ شم النسيم في عصر كورونا.. هكذا بدأ

محافظ الاسكندرية:غلق 61 شاطئ وحدائق المنتزة والمعمورة لمواجهة كورونا.. فيديو

لمواجهة كورونا.. غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال اعياد شم النسيم في الشرقية

غلق جميع البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال شم النسيم بالجيزة

ترشيحاتنا

بينهم مصريون.. الكويت تسجل 119 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

بشرة خير .. القوى العاملة: مد صرف منحة الـ 500 جنيه في حالة التخلف لتصبح 5 أيام

50 ألف حالة إصابة في اليمن بمرض نادر | تفاصيل

عقبال اما اشوفك عريس.. وليد صلاح الدين يهنئ نجله بعيد ميلاده

أستاذ طب وقائي: الأسبوع القادم فاصل فى انتشار فيروس كورونا ونتوقع زيادة المصابين.. فيديو

الرقابة الإدارية: ضبط 318 الف كمامة وقفاز وعبوة مستلزمات تجميل بـ 4 محافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. 5 علامات تخبرك بضرورة تقليل شرب القهوة

بإكسسوارت كثيفة.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

شهيد الواجب والتضحية.. شاهد صورة من "الأرز" للمقدم محمد الحوفي