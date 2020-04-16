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محافظات

عاملوني كأب لهم.. "عم عطية" يحتفل بتعافيه من فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسكندرية.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
احتفل عم عطية، وهو مزارع بسيط، اليوم الخميس، بشفائه من فيروس كورونا، مع الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى العزل بالإسكندرية، وذلك بعد رحلة علاج استمرت لمدة 33 يومًا.

وفي مقطع فيديو بثته صفحة المستشفى، قدم "عم عطية" الشكر للجيش المصري قائلًا: "أشكر جيش مصر خط الدفاع الأول عن مصر والمصريين، كما أشكر الجيش الأبيض، وجميع الأطباء والممرضات والعمال، الذين تعاملوا معي خلال فترة علاجي في المستشفى بكل احترام وتقدير وكانوا يتعاملون معي كأب لهم". 

وفي مقطع فيدية سابق ظهر "عم عطية" يتبادل المزاح والحديث مع أفراد طاقم الأطباء والتمريض المصاحب له بالمستشفى.  

يقول الرجل "مش سايبنى لوحدى، كل ساعة جايين يسألونى عايز تشرب؟ عايز تاكل ؟ فيه حاجة تعباك؟
نيجبيلك شاي؟، مؤكدا على أن كل الإمكانيات موجودة في المستشفى.

ويوضح عم عطية"، أته قد تم تحويله من أحد المستشفيات بمحافظة البحيرة إلى مستشفى الصدر، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا عقب عودته من رحلة العمرة، وتم نقله من مستشفى الصدر بدمنهور، إلى مستشفى العجمى المخصصة للحجر الصحى، يوم السبت 14 مارس الماضى، عقب ظهور نتيجة التحاليل، وثبوت إصابته بفيروس كورونا.
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