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برلمان

كل ما تريد معرفته عن المعاش الإضافي في 7 نقاط

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
وضع قانون المعاشات الجديد، مجموعة من القواعد للحصول رقم 148 لسنة 2019 على معاش إضافي.

حيث نص قانون المعاشات الجديد على أنه: 

1 ـ يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.


2 ـ يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه.

3ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

4 ـ يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون.

5 ـ يحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة.

6ـ يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون.

7 ـ يدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.
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