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برلمان

أمين عام البرلمان: الوجه بديلاً لبصمة الإصبع لإثبات حضور النواب

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:47 م
المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن الأمين العام للمجلس النواب المستشار محمود فوزي انه في ضوء توجيهات  الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة  النواب، فقد تقرر اتاحة اثبات الحضور للسادة الأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة. 

وأكد  "فوزي" أن  تسجيل  النواب سيكون بصمة الوجه خلال 30 ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أي من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية اعتبارا من بعد ظهر الغد، وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أي وقت يذكر. 

جدير بالذكر أن الخيار سيكون متاحا لسيادتكم في إثبات الحضور في الجلسات القادمة عن طريق أجهزة بصمة الوجه، أو الاستمرار في إثبات الحضور عن طريق أجهزة بصمة الأصبع حتى اكتمال جميع عناصر قاعدة بيانات بصمة الوجه للسادة النواب، مع التأكيد على توافر المطهرات اللازمة بجوار كل جهاز بصمة للإصبع لمن يريد الاستمرار في استخدام بصمة الإصبع .
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