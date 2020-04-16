أمين عام البرلمان: الوجه بديلاً لبصمة الإصبع لإثبات حضور النواب

أعلن الأمين العام للمجلس النواب المستشار محمود فوزي انه في ضوء توجيهات الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة النواب، فقد تقرر اتاحة اثبات الحضور للسادة الأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة.





وأكد "فوزي" أن تسجيل النواب سيكون بصمة الوجه خلال 30 ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أي من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية اعتبارا من بعد ظهر الغد، وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أي وقت يذكر.



