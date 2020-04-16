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أخبار البلد

غلق كامل للمحال والمولات والمتنزهات والحدائق في شم النسيم لمواجهة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الغلق الكامل للمحال التجارية والمولات في عيد شم النسيم.

وقال رئيس الوزراء اننا ناقشنا موضوع عيد شم النسيم في اللجنة العليا لمكافحة كورونا وفي مجلس الوزراء لضمان استمرار الاجراءات الاحترازية.

واضاف الزيادة في نسب الاصابات بفيروس كورونا تسير وفق ما قدرته الدولة المصرية، لكن ما دعانا الى القلق هو حجم التواجد والكثافات في الشارع المصري.


واوجه رسالة الى المواطن بضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية ،على المستوى الفردي والشخصي والجماعي.

وجه والشكر لرجال الأعمال والشركات لدعم العمالة غير المنتظة وبرامج الدولة.

كما هنأ شعب مصر بعيد شم النسيم. وقال خلال مؤتمر صحفي لعرض اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ، إننا نهنئ جموع الشعب المصري بعيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

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