12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وبذلك ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 348 والإصابات إلى 2268.





وحسب الناطق باسم لجنة المتابعة للوضع الصحي، جمال فورار، قال إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 783.





وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليونين و100 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 136 ألف حالة وفاة حتى منتصف اليوم، الخميس.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,102,816 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 136,119 حالة وفاة على مستوى العالم.





وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 525,438 شخصا.