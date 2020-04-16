الاسبوع الرابع لحملة تطهير الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم مكتبة الطفل وشوارع ومدارس المنيب

تواصلت مكاتب خدمة المواطنين التابعة لرجل الصناعة النائب محمد أبو العينين نائب حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب لليوم 24 على التوالى، حملة التعقيم والتطهير، لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا بدائرة الجيزة.





وقامت فرق العمل التابعة لمكاتب أبو العينين اليوم بتعقيم وتطهير 13 من شوارع ومؤسسات المنيب بالاضافة الى مكاتب البريد بجنوب الجيزة التى يتم منها صرف منحة العمالة غير المنتظمة ليصل إجمالى عدد الشوارع التى تم تعقيمها هذا الاسبوع إلى 176 شارعا,





وقامت فرق العمل التابعة للحملة برش المطهرات بواجهات المنازل والمحال بالاضافة الى تعقيم المساجد والمدارس ومراكز الشباب بهذه الشوارع. كما قامت بتوزيع الكمامات على المواطنين ونظمت حملة للتوعية بمخاطر وطرق الوقاية من فيروس كورونا.





ومن ضمن الشوارع والاماكن التى قامت الحملة بتطهيرها اليوم مكتبه الطفل بشارع البحر وملاحقاتها ومساكن المنيب بشارع المدبح ومدرسه المنيب الاعداديه بنات ومدرسه نجيب محفوظ الابتدائيه ومسجد الرحمن ومكتب الضرائب العقاريه بمساكن المنيب ومركز شباب ٤ بشارع المجزر الالي وشارع جمال محمد وشارع عبدالله امين امام مكتب المحافظ وشارع الدكتوره سناء وشارع ناجح بالمنيب وشارع اولاد بيومي وحاره يونس.





وللأسبوع الثانى على التوالى شاركت مكاتب أبو العينين فى تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة وقبلها صرف المعاشات وتواجد أعضاء فرق العمل التابعة لأبو العينين بمكاتب البريد وفرع البنك الزراعى ، حيث قامت بتجهيز أماكن ومقاعد الانتظار وعلى مسافات متباعدة خارج المكاتب كما قاموا بتنظيم المستحقين لصرف المنحة لمراعاة عدم التكدس وعدم الازدحام وترك المسافات الآمنة بينهم.





يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه، أشاد بجهود مكاتب النائب محمد ابو العينين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية، وأكد أنها تؤدى دورا بطوليا فى الحرب على فيروس كورونا بدائرة الجيزة وتساعد أجهزة المحافظه في مكافحة الوباء عن طريق تعقيم وتطهير جميع شوارع ومؤسسات حى جنوب الجيزة، مشيرا إلى التعاون التام بين المحافظة والنائب أبو العينين في مجالات الخدمة الاجتماعية والمجتمعية.





تأتى الحملة الشاملة للتعقيم والتطهير التى تنفذها مكاتب النائب محمدأبو العينين للاسبوع الرابع على التوالى فى إطار الخطة الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث فى المنزل ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات والمساجد والكنائس ومكاتب البريد بالاضافة الى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.



