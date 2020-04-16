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لمنع التزاحم.. الحكومة: اغلاق كامل لكل أماكن التجمعات ووقف المواصلات.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:27 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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البهي عمرو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن إجراءات جديدة وخاصة بيوم " الاثنين المقبل"  شم النسيم  وذلك في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، وكشف مدبولى  أنه كان هناك نقاش خلال الأيام السابقة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة اجتماع مجلس المحافظين اجتماع مجلس الوزراء لوضع قرارات جديدة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وكان من أبرز قرارات الدكتور مصطفى مدبولي اليوم:

-إغلاق المحلات والمولات ووقف المترو والقطارات ووسائل النقل.
- يوم شم النسيم سيتم تطبيق إجراءات الحكومة التي تتخذها يومي الجمعة والسبت.
بالابتعاد عن الزحام والوقوف بجانب الحكومة.
- وزارة الداخلية ستتعامل مع المخالفين بالقانون
- الجميع عليه الالتزام بالقرارات و الجلوس فى المنزل.

وكشف مدبولى أن صحة المواطن في المقام الأول ولكن لابد من عجلة الاقتصاد المصري تدور حتي نستطيع العودة لما بعد كورونا بأمر طبيعي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم اتخاذ عدد من إجراءات بغلق كامل للمحال التجارية والمولات والشواطئ يوم الاثنين القادم.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم اتخاذ قرار بوقف كل وسائل النقل العام يوم شم النسيم لتقليل الكثافات حرصا على سلامة المواطنين وغلق كامل للمحلات التجارية والشواطئ يوم شم النسيم الاثنين المقبل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنهم لاحظوا بشيء من القلق التواجد في الشوارع في الأيام الماضية، لذلك تم اتخاذ بعض الإجراءات المشددة يوم شم النسيم .


ووجه مدبولي كل الشكر للمجتمع المدني لتقديم التبرعات والدعم للعمالة غير المنتظمة لاحتواء آثار فيروس كورونا.

وشدد على أن الجميع حريص علي السيطرة على الفيروس، مضيفا أننا نتابع ميدنيا تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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