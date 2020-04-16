طبيب من فرانكفورت: التزام الألمان بالإجراءات ساهم في السيطرة على إصابات كورونا

قال الدكتور محروس خليل استشاري مسالك بولية من فرانكفورت ألمانيا، إن الشعب الألماني ملتزم بشكل تام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الالمانية.





وأضاف محروس خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منحنى فيروس كورونا لم يرتفع بشكل مبالغ فيه واستطاعت الحكومة الألمانية السيطرة على معدلات الإصابة".





وتابع محروس خليل:" هناك بروتوكول علاجي يتم اتباعه في ألمانيا والمستشفيات الألمانية مهيأة ومنتظمة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا".





واكمل محروس خليل: "يتم النقاش حاليا حول إعادة فتح الحياة تدريجيا مرة أخرى في المانيا وإحداث التوازن بين صحة الالمان واستمرار عجلة الانتاج ".