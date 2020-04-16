طبيب في نيويورك: وفاة 60% من الحالات الحرجة المصابة بكورونا

قال الدكتور حسام أمين أستاذ كلية الطب جامعة نيويورك، إن 60 % من مرضى الحالات الحرجة يموتون بفيروس كورونا في نيويورك.





وأضاف حسام أمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم تغيير بروتوكول العلاج بفيروس كورونا بشكل يومي ويتم اكتشاف طرق جديدة لتلقي العلاج بشكل يومي".





وتابع حسام امين:" يتم استخدام دواء السيولة في حاليا في علاج فيروس كورونا ، ونستخدم دواء الملاريا وكان هناك وفيات كثيرة بسبب فيروس كورونا وتعرض الرئة والقلب إلى جلطات".





وتابع حسام امين:" يتم العمل على تخفيف الضغط على المستشفيات التي تعالج فيروس كورونا وتم التوسع في إنشاء مستشفيات اخرى من اجل علاج باقي المرضي الغير مصابين بفيروس كورونا ".

واكمل حسام امين:" بدأت الحالات الإيجابية تزيد نتيجة زيادة معدل الاختبارات في نيويورك، ومن الممكن ان يكون هناك 20 مليون حالة مصابة بفيروس كورونا في امريكا ولكن لا تظهر عليها اعراض ".







