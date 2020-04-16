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طبيب في نيويورك: وفاة 60% من الحالات الحرجة المصابة بكورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:52 م
كورونا فيروس
كورونا فيروس
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هاني حسين
قال الدكتور حسام أمين أستاذ كلية الطب جامعة نيويورك، إن 60 % من مرضى الحالات الحرجة يموتون بفيروس كورونا في نيويورك.

وأضاف حسام أمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة "المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يتم تغيير بروتوكول العلاج بفيروس كورونا بشكل يومي  ويتم اكتشاف  طرق جديدة لتلقي العلاج بشكل يومي".

وتابع حسام امين:"  يتم استخدام دواء السيولة في حاليا في علاج فيروس كورونا، ونستخدم دواء  الملاريا  وكان هناك وفيات كثيرة  بسبب  فيروس كورونا وتعرض الرئة  والقلب إلى جلطات".

وتابع حسام امين:"  يتم العمل على تخفيف الضغط على المستشفيات التي تعالج فيروس كورونا وتم التوسع في إنشاء مستشفيات اخرى من اجل علاج باقي المرضي الغير مصابين بفيروس كورونا ".

 واكمل حسام امين:"  بدأت الحالات  الإيجابية تزيد نتيجة زيادة معدل الاختبارات في نيويورك، ومن الممكن ان يكون هناك 20 مليون حالة مصابة بفيروس كورونا  في امريكا ولكن لا تظهر عليها اعراض ". 


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