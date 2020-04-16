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رياضة

يوسف بلايلي.. صراع الميركاتو المقبل بين الكبار

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:49 م
يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
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القسم الرياضي
بعد أن أبدى يوسف بلايلي نيته للرحيل وفسخ تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودى بسبب تأخير مستحقاته المالية، فتحت العديد من الأندية خط المفاوضات مع نجم الأخضر الجزائري لضمه في حالة رحيله عن الدوري السعودي. 

ذكرت تقارير صحفية تونسية عن رغبة الترجي التونسي في إستعادة اللاعب مرة أخرى وهو ما قابله بالرفض مؤكدًا أنه يحترم تعاقده المستمر مع الأهلي حتى العام 2022. 

ودخل نادي الدحيل القطري بقوة خلال الساعات الماضية للاستفسار عن وضع اللاعب للانتقال له بداية من الموسم المقبل في ظل حاجة الفريق الفنيه له نظرًا لأدائه المتميز الذي يظهر به خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بمصر التي توج بها الأخضر الجزائري واستطاع أن يحصد بها بلايلي لقب أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية بعد ادائه المتميز خلالها. 

يذكر أن بلايلي انضم الصيف الماضي لقلعة الراقي قادمًا من نادي الترجي التونسي في صفقة كانت قدرت قيمتها المالية ب3 ملايين يورو واستطاع منذ ذلك الوقت تسجل 5 أهداف وصناع 3 في 18 مباراة خاضها مع الفريق بكافة البطولات. 
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