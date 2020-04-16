حماية المستهلك: الكمامة بـ 2 جنيه واللى يشتريها أغلى من كده يبلغنا

قال اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجميع عليه الالتزام بتعليمات الحكومة، موضحًا " بلاش نتحدى نفسنا وننزل الشارع".





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى حسام حداد، أن الدكنور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قام بوضع قرارات لضبط الأسواق وذلك لعدم استغلام المواطن.

وأشار ، إلى أن المواطن هو محور اهتمام الدولة بالكامل، وكشف أن من يخالف قرارات الحكومة الخاصة برفع أسعار المستلزمات سيتم تطبيق عليه القانون.





وأوضح ، أن سعر الكمامة العادية التى بها رباط من الخلف سعرها وفقًا لبيات اليوم تكون بـ 2 جنيه، وأى مواطن يشترى سلعة أكثر من سعرها الحقيقي عليه الأتصال بـ 19588.





ولفت ، إلى أن الأسعار التى الإعلان عنها اليوم ستطبق بعد ثلاثة أيام أى من يوم الأحد المقبل، ومن يخالف سيتعرض لـ الغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه و فى حالة التكرار تضاعف.





نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ونص القرار على اعتبار جميع المنتجات الواردة به من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ٨ من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.





وبحسب القرار، تحدد أسعار بيع المنتجات الواردة به بما لا يجوز المبالغ البينة قرين كل منها، وتلتزم جميع المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.





وحدد القرار الحد الأقصى لسعر بيع الكحول الإيثيلي الخام تركيز ٩٥٪ - ٩٩٪ لتر للمستهلك شامل الضريبة ٣٥ جنيها، و٥٥ جنيها للكحول الإيثيلي ٧٠٪ لتر زجاجة بلاستيك غطاء عادي، و٤٠ جنيها للكحول الإيثيلي ٥٠٠ مل زجاجة زجاج اسبراي، و٣٨,٥ جنيه للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ٥٠٠ مل زجاجة زجاج غطاء عادي، و١٥ جنيها للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ١٢٠/١٢٥ مل زجاجة بلاستيك أو زجاج اسبراي، و٧ جنيهات للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ٦٠/٦٥ مل زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب.





كما حدد القرار الحد الأقصى لسعر بيع كحول جيل ٧٠٪ لتر زجاجة بلاستيك للمستهلك بمائة جنيه، و٨٥ جنيها للكحول الجيل ٧٠٪ ٧٥٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب، و٢٥ جنيها للكحول الجيل ٧٠٪ ١٠٠/١١٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب، و١٠ جنيهات للكحول الجيل ٧٠٪ ٣٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب.





أما الحد الأقصى لسعر بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر بأستيك أو رباط للمستهلك فتم تحديده بجنيهين اثنين، كما تم تحديد ٨٠ جنيها كحد أقصى لسعر بيع علبة جوانتي لاتكس ١٠٠ جوانتي للمستهلك.



