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اقتصاد

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه في أسبوع

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10154 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.6% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا 5.39% مغلقا الفترة عند 1097 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 3.7% مسجلا مستوى 1,463 نقطة.


وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.53%مغلقا عند 11771 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2 %مغلقا الفترة عند 1084 نقطة.


وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع 0.22% مسجلا مستوى 551.5 مليار جنيه مقابل مستوى 552.7مليار جنيه.
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