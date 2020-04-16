البورصة تربح 1.2 مليار جنيه في أسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10154 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.6% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا 5.39% مغلقا الفترة عند 1097 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 3.7% مسجلا مستوى 1,463 نقطة.









وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.53%مغلقا عند 11771 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2 %مغلقا الفترة عند 1084 نقطة.







