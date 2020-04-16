دعما للجيش الأبيض ..البنك العربى الافريقى الدولى يتبرع لشراء 6480 طاقم مستلزمات الوقاية الشخصية

في إطار مبادرة "أهل مصر قد المسؤولية" و التعاون المثمر بين البنك العربى الافريقى الدولى ومؤسسة أهل مصر للتنمية، حيث خصص البنك مبلغ 6 مليون جنيه لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، و تماشيًا مع ما جاء فى توصيات منظمة الصحة العالمية و إرشاداتها للوقاية من العدوى و مكافحتها أثناء الرعاية الصحية لحالات الإصابة المحتملة أو الموكدة واستنادًا إلى تجارب العديد من الأنظمة الصحية حول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تلاقت رؤيتا البنك و المؤسسة على أن دعم القطاع الطبي ووضع صحة وسلامة العاملين به تأتى على رأس قائمة أولويات المبادرة وأن أهم التحديات التى تفرض نفسها على الساحة فى هذا الشأن هى الحاجة الملحة لملابس الوقاية الكاملة للعاملين بالقطاع الطبي مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس و ما يصاحب ذلك من إرتفاع معدلات إستهلاك مستلزمات الوقاية الشخصية للأطباء و التمريض.

وفي هذا الإطار قام البنك العربى الافريقى الدولى ومؤسسة أهل مصر للتنمية بشراء 6480 طاقم مستلزمات الوقاية الشخصية تشمل كافة أدوات وملابس الوقاية للأطقم الطبية بقيمة ثلاثة ملايين و مائتان و أربعون ألف جنيه وتوزيعها على المستشفيات الحكومية والجامعية في المنيا وهى مستشفى قلب و صدر المنيا الجامعي، مستشفى الصدر، مستشفى حميات المنيا ومستشفى ملوى، وخمسة مستشفيات بالفيوم تشمل مستشفى فيوم العام، مستشفى سنورس، مستشفى صدر الفيوم، مستشفى حميات الفيوم ومستشفى فيوم الجامعي تقديرًا من الطرفين للدور البطولي الذى يقوم به الأطباء وأطقم التمريض و المعاونين الذين يقفون في الصفوف الأولي لجبهة التصدي للفيروس.

والجدير بالذكر أن كل طاقم من مستلزمات الوقاية الشخصية تشمل 20 قفاز، 3 أقنعة، درع للوجه، 10غطاء رأس طبي، 2 رداء طبي بأكمام طويلة، 10 معطف عازل، 10 حذاء عزل طبي، و2 بووت عزل طبي، تم تصنيعها بمصانع حاصلة على شهادات الأيزو لضمان الجودة. تلك المستلزمات الطبية تلعب دورًا كبيرًا في محاربة الفيروس حيث أنها توفر الحماية لخط الدفاع الأول من مقدمي الرعاية الصحية أثناء التعامل مع المرضى وتحد من انتشار العدوى في المستشفيات.

وفى ذلك الشأن علق السيد شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربى الافريقى الدولى: " تفعيل الشراكات و العمل الجماعى و تضافر الجهود بهدف إجتياز هذه الأزمة الاستثنائية هو ما تمليه علينا مسؤليتنا الإجتماعية، و لأن الكوادر والأطقم الطبية هى أهم خطوط الدفاع فى مواجهة جائحة فيروس كورونا و الحد من إنتشاره، فإننا لن ندخر جهدًا من أجل توفير سبل الحماية والوقاية اللازمة للفرق الطبية فى الصفوف الأولى لتعزيز قدرتهم على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية"