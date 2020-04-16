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أخبار البلد

علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام يطلق حملة للتبرع بالدم

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:03 م
علاء ثابت
علاء ثابت
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دعا الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام المصريين عبر الحساب الرسمى له على فيسبوك للتبرع بالدم، وذلك بسبب تأثر حركة التبرعات بحظر التجول، وكذلك خوف المواطنين من انتقال عدوى فيروس" كوفيد 19"، وهو ما أدى إلى قلة المخزون في بنوك الدم.

وحملت الدعوة عنوان "تبرع بالدم.. تنقذ حياة"، حيث كتب: "إن هناك أزمة شديدة فى بنوك الدم وهذا يهدد حياة الكثير، وهناك فئات كثيرة من المرضى حياتها مرهونة بكيس دم، ومع الحظر ومنع التجمعات وعدم خروج الناس تأثرت حركة التبرع وقلت كميات الدم فى البنوك، ومع اقتراب شهر رمضان، ستتفاقم الأزمة فى بنوك الدم، لظروف الصيام نهارًا، والذى يُمنع أثناؤه التبرع بالدم، بالتزامن مع حظر التجول ليلًا، مما سيؤثر على الوضع أكثر.،  لذلك أدعو الجميع إلى سرعة التبرع لإنقاذ حياة كل إنسان، ويمكن لنا جميعًا التبرع فى بنوك الدم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية لضمان وصول الدم لكل مريض".

فى سياق متصل وفي بيان رسمى لها دعت نقابة الأطباء المصرية المواطنين إلى ضرورة الإقبال على التبرع بالدم، مناشدة بسرعة الاستجابة والتبرع في أقرب مراكز أو وحدات متنقلة، تزامنًا مع وجود فئات كثيرة من المرضى حياتها مهددة بالخطر، ومرهونة بكيس دم.
علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام يطلق حملة للتبرع بالدم
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