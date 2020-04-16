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أخبار العالم

الخطر مستمر.. تحذير من إصابة 90% من الشعب الإيطالي بكورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
حذر رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة، سيلفيو بروزافيرو، من وجود دراسة تفيد بأنه لا يزال 90% من سكان إيطاليا عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 525 حالة وفاة اليوم بسبب فيروس كورونا المستجد. 

ووفقا لهذه البيانات، ارتفعت أعداد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 22 ألف وفاة بسبب كورونا. 

وعاقبت إيطاليا أكثر من 40 ألف شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح لمدة ثلاثة أيام لانتهاكهم إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بطوارئ مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما افادت به وزارة الداخلية الايطالية.

وافاد بيان وزارة الداخلية انه تم تطبيق عقوبات على عدد قياسي من الأشخاص بلغوا نحو 16545 بسبب مخالفاتهم قواعد الحجر الصحي في اليوم التالي لعيد الفصح، وهو يوم عطلة في إيطاليا وتقليديًا يوم شواء للإيطاليين.
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