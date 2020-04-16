AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نيللي كريم تروج لمسلسها المقبل بـ 100 وش عبر إنستجرام

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
روجت الفنانة نيللي كريم لمسلسلها الجديد "بـ 100 وش" وبوسترها الدعائى عبر حسابها الرسمى على إنستجرام من خلال خاصية الاستور وظهرت برفقة الفنان آسر ياسين وهو يشاركها البطولة.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

مسلسل بـ "100 وش" من بطولة كلا من النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم .. نيللي كريم في الزمالك من أجل تصوير مسلسل بـ 100 وش

نيللى كريم تشعل السوشيال ميديا برفقة ابنتها .. صور

سلوى محمد علي ضيفة شرف مسلسل «بـ 100 وش» مع نيللي كريم

فريق عمل مسلسل 100 وش لـ نيللي كريم يخضع لفحص فيروس كورونا

عمر أبو السعود ينضم لأسرة مسلسل بـ 100 وش

مسلسلات تأكد عرضها رمضان المقبل.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

رامز جلال يقضي رمضان في الحجر الطبي .. تفاصيل

رئيس الوزراء: نأمل أن نعبر أزمة كورونا في أقرب وقت

تصريحات قوية.. ماذا قال ضاحي خلفان عن موقف ترامب من منظمة الصحة العالمية؟

الصحة تكشف تفاصيل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

بعد قليل ..مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض آخر مستجدات كورونا

أول تعليق من مجدي عبدالغني على قضية حمدي النقاز ضد الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة