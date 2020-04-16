صرف منحة العمالة غير المنتظمة لأكثر من 15 ألف في الغربية

اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الانتهاء من صرف 7.8 مليون جنيه منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 15,511 عاملًا خلال الأيام الثلاثة الماضية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم العمالة غير المنتظمة بالمحافظة ولتلبية احتياجاتهم بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأشار محافظ الغربية، إلي أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال تخصيص 322 منفذًا للصرف ، شملت 237 مكتبا للبريد، و 77 فرعا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و 8 مدارس علي مستوى مدن ومراكز المحافظة.